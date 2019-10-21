В Томской области из-за антисанитарии закрыли детсад

Томский Обзор / Фото: 21 октября 2019 // Фото: Vk.com/fctomtomsk

Томский районный суд вынес постановил временно закрыть детский сад в селе Октябрьское. Причиной стала вспышка вирусной инфекции и последующая проверка, сообщает пресс-служба регионального УФССП.

После вспышки кишечной вирусной инфекции в детсаду состоялась неплановая выездная проверка Роспотребнадзора. Инспекторы выявили 9 нарушений требований законодательства, в том числе отсутствие необходимых данных в медицинских книжках персонала; ненадлежащее ведение журнала поступающих скоропортящихся продуктов; недостаточное количество спецодежды; отсутствие условий для просушивания верхней одежды. Кроме того, в одной из групп отсутствовал дезинфицирующий раствор для туалета, а часть кроватей вплотную сдвинута друг к другу, что также является нарушением.

Протокол проверки был передан в суд, который приостановил деятельность учреждения на 60 суток.

Сотрудники отдела судебных приставов по Томскому району незамедлительно выехали в детский сад и ознакомили руководителя учреждения с постановлением о возбуждении исполнительного производства. На момент его приезда дети и персонал в дошкольном учреждении отсутствовали. Пристав опечатал двери детского сада, оставив открытым один из входов, чтобы обеспечить доступ в здание для устранения нарушений.

Исполнение административного наказания по решению суда может быть прекращено до истечения 60-дневного срока в случае досрочного устранения нарушений.

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