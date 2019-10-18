Осужденная на условный срок за злоупотребления бывшая вице-мэр Томска не стала обжаловать приговор

Томский Обзор / Фото: 18 октября 2019 // Фото: Pixabay.com

Сторона защиты бывшей заместителя мэра Томска — начальника городского департамента архитектуры и градостроительства Анны Подгорной, получившей условный срок за злоупотребления полномочиями, не стала обжаловать приговор, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу Советского районного суда.

«Приговор в отношении Подгорной вступил в законную силу, жалоб на него не поступало», — сообщили в пресс-службе Советского районного суда.

Как сообщалось, по версии следствия, чиновница решила провести газ к принадлежащему ее матери жилому дому, в котором она проживала. Для этого требовалось проложить единую линейную систему газоснабжения общей протяженностью 905 м с участками газопровода высокого и низкого давления.

Чтобы не платить деньги, обвиняемая организовала выдачу своей матери ряд разрешений.

В ноябре 2016 года, находясь в отпуске, Подгорная дала своему заместителю, исполнявшему обязанности начальника департамента, указание подписать заведомо незаконное распоряжение, что позволило газифицировать дом.

По данному факту следственное управление СКР по Томской области по материалам регионального ФСБ возбудило уголовное дело по ч.3 ст.33 УК РФ, ч.1 ст.285 УК РФ (организация и руководство злоупотреблением полномочиями).

Уголовное преследование подчиненного, подписавшего незаконное распоряжение, прекратили в связи с его раскаянием.

Подгорную задержали в конце февраля 2019 года, 2 марта ее арестовали. В конце апреля стало известно, что чиновница уволилась по собственному желанию.

Бывшая чиновница в суде признала вину, дело рассматривалось в особом порядке.

3 октября суд признал Подгорную виновной и приговорил к 1 году и 7 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком на три года, а также запретил заниматься организационной деятельностью в госучреждениях сроком на два года.

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