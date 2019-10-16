В Томской области будут разводить коров джерсейской породы
Почти 60 коров джерсейской породы из Дании привезут в фермерское хозяйство в Асиновском районе, сообщает пресс-служба администрации Томской области.
В первой партии новой для региона породы крупного рогатого скота — 30 телок и 26 нетелей, отел у которых должен произойти в декабре этого года, после карантинного периода поступят в КФХ «Мезина С.В.». Это хозяйство в 2019 году получило грант на сумму 30 млн. рублей в рамках конкурса «Семейная животноводческая ферма».
Ферма, рассчитанная на сто голов, расположена в селе Ягодном. Кроме разведения скота джерсейской породы, хозяйство планирует поставлять молоко для производства сыров: коровы этой породы отличаются высокими надоями и большой жирностью молока.
Джерсейская порода — порода коров молочного направления. Одна из самых старых и жирномолочных культурных пород - ее вывели в Англии на острове Джерси.