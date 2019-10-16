В Томской области будут разводить коров джерсейской породы

Томский Обзор / Фото: 16 октября 2019 // Фото: Википедия

Почти 60 коров джерсейской породы из Дании привезут в фермерское хозяйство в Асиновском районе, сообщает пресс-служба администрации Томской области.

В первой партии новой для региона породы крупного рогатого скота — 30 телок и 26 нетелей, отел у которых должен произойти в декабре этого года, после карантинного периода поступят в КФХ «Мезина С.В.». Это хозяйство в 2019 году получило грант на сумму 30 млн. рублей в рамках конкурса «Семейная животноводческая ферма».

Ферма, рассчитанная на сто голов, расположена в селе Ягодном. Кроме разведения скота джерсейской породы, хозяйство планирует поставлять молоко для производства сыров: коровы этой породы отличаются высокими надоями и большой жирностью молока.

Джерсейская порода — порода коров молочного направления. Одна из самых старых и жирномолочных культурных пород - ее вывели в Англии на острове Джерси.

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