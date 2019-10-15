В Томске появилось региональное отделение Союза реставраторов России

15 октября 2019 / Томский Обзор

Преподаватели ТГАСУ создали Томское региональное отделение Союза реставраторов России. Его председателем назначена Юлия Стояк, доцент кафедры реставрации и реконструкции архитектурного наследия архитектурного факультета ТГАСУ, сообщает пресс-служба вуза.

Членами Томского отделения стали Лариса Романова, заведующая кафедрой РиРАН, доцент, кандидат архитектуры, советник РААСН, Елена Ситникова, доцент кафедры РиРАН, кандидат архитектуры и Светлана Малевич, архитектор компании «LogWorks».

— Заниматься вопросами профессионального изучения и ухода за памятниками культуры должна организация, объединяющая в своем составе представителей власти и экспертного сообщества. Поэтому в 2015 году был создан Союз реставраторов России, — рассказывает Юлия Стояк, — И вот в него вошел город Томск. Для нас это важное событие. При поддержке Союза мы сможем осуществлять наши проекты, участвовать в конкурсах российского и международного уровня, быть в курсе событий. Мы уже создали молодежную секцию и в нее вошел первый молодой специалист — выпускник архитектурного факультета ТГАСУ Рустам Шарыпов.

В планах отделения — увеличение числа членов и развитие связей в профессиональном сообществе.

На сегодняшний день в Союз вступили около 400 специалистов из 50 регионов России.

Главная цель Союза реставраторов России — улучшение ситуации в сфере сохранения культурного наследия России. Среди ключевых направлений работы организации: разработка законопроектов, норм и правил проведения реставрационных работ; усовершенствование системы аттестации подготовки профессиональных кадров; соблюдение принципов научной реставрации; защита и продвижение интересов организаций и специалистов, развитие частно-государственного партнерства в области реставрации и другое.

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