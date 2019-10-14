Очередной матч «Томи» закончился нулевой ничьей

Томский Обзор / Фото: 14 октября 2019 // Фото: Vk.com/fctomtomsk

В минувшую субботу, 12 октября, в Томске на стадионе «Труд» прошел матч 17 тура Первенства России по футболу в рамках которого «Томь» встречалась с калининградской «Балтикой», сообщается на сайте томского клуба.

Матч закончился со счетом 0:0. Напомним, ранее «Томь» сыграла вничью с воронежским «Факелом».

Следующим соперником томской команды станет «СКА-Хабаровск». Встреча пройдет 19 октября в Хабаровске.

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