На пешеходной зоне у Речвоказала в Томске появились деревянные лежаки (ФОТО)

9 октября 2019 / Томский Обзор / Фото: Мария Дударева

На пешеходной зоне наберженой Томи в районе Речного вокзала идут благоустроительные работы.

Согласно документам на сайте госзакупок, на благоустройство участка набережной от Речного вокзала до переулка Сухозерный направлено почти 7,5 млн рублей.

На сегодняшний день здесь заменен грунт и установлены деревянные лежаки. Предполагается также установка лавочек и урн, высадка вейника остроцветкового, щучки дернистой и белого клевера. Согласно контракту работы должны быть завершены до 15 октября. Их реализует ООО «СМУ-7», единственное подавшее заявку на аукцион.

Работы на пешеходной зоне ведутся в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».

Фото: Мария Дударева

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