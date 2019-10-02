Томские пожарные спасли мужчину из горящей квартиры

2 октября 2019 / Томский Обзор / Фото: Николай Солонцов

Сегодня, 2 октября, в Томске загорелся в пятиэтажном доме по ул.Асиновская, 13 произошел пожар, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о возгорании поступило в 11.08. К приезду первого подразделения из окна на пятом этаже шел густой дым. Чтобы попасть в квартиру, пожарным пришлось вскрыть дверь. В сильно задымленном помещении спасатели работали в специальном снаряжении. В одной из комнат рядом с горящим диваном на полу они обнаружили 61-летнего мужчину.

Пострадавший с ожогами и отравлением продуктами горения был передан бригаде "скорой".

Возгорание было ликвидировано в 11.51 на площади трех квадратных метров. В двухкомнатной квартире обгорел диван, закоптились стены в квартире и на лестничной клетке. На месте работали 3 единицы техники и 7 человек.

Причина пожара устанавливается.

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