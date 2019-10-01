Прирост запасов нефти Томской области в 2019г превысит 100% добычи впервые за 5 лет

Томский Обзор / Фото: 1 октября 2019 // Фото: Владимир Дударев

Томская область ожидает по итогам 2019 года прирастить запасы нефти по категории C1+B1 на 11,2 млн тонн, сообщил исполняющий обязанности начальника департамента по недропользованию и развитию нефтегазодобывающего комплекса администрации Томской области Олег Сергеев в рамках научно-практической конференции СО РАН «Добыча, подготовка, транспорт нефти и газа».

«В соответствии с документами правительства РФ, прирост запасов должен составлять не менее 100% от добычи, 50% — это критическая цифра. Но в 2016–2018 годы этот показатель не выполнялся. Что касается 2019 года, мы видим увеличение объемов финансирования геологоразведки и, соответственно, увеличение запасов в размере более 100% от добычи», — приводи слова Олега Сергеева агентство «Интерфакс-Сибирь».

В 2015 году прирост запасов составил 10,7 млн тонн при аналогичном уровне добычи (соотношение — 100%), в 2016 году — 5,1 млн тонн при добыче 10,45 млн тонн (49%), в 2017 году — 4,9 млн тонн при добыче 9,8 млн тонн (50%), в 2018 году — 1,2 млн тонн при добыче 9 млн тонн (13%). В 2019 году предполагается добыть 9,6 млн тонн нефти при увеличении запасов на 11,2 млн тонн, то есть соотношение составит 117%.

По словам Сергеева, в 2019 году практически вдвое выросли объемы геологоразведочных работ, также заметно растут в последние два годы инвестиции недропользователей в основной капитал региона. Если в 2017 году компании вложили 31,061 млрд рублей, то в 2018 году — 37,86 млрд рублей (рост на 22%), а в 2019 году планируют вложить 42 млрд рублей (рост на 11%).

И.о. начальника департамента сообщил, что регион может в 2019 году выйти на полку по добыче нефти, при том, что количество добываемой нефти в регионе упало с 11,746 млн тонн в 2012 году до 9,314 млн тонн в 2018 году (на 21%). Предполагается, что в 2019 году падение будет остановлено, а добыча нефти составит 9,471 млн тонн, что на 1,7% больше, чем в 2018 году.

«Выходим на полку за счет того, что нефтегазовые предприятия внедряют более перспективные методы добычи, в частности, компании работают с многостадийным методом гидроразрыва пласта, применяют химические реагенты при добыче, таким образом, стараются поддержать уровень добычи», — отметил он.

В частности, одной из таких технологий может стать способ добычи «трудной» нефти из палеозойских отложений. «Проблема в том, что коэффициент успешности бурения (в таких отложениях — ИФ) составляет менее 17%, то есть из ста скважин только 17 являются продуктивными. Разрабатываем технологию, чтобы увеличить этот показатель хотя бы процентов до 70», — пояснил Сергеев.

Добыча нефти (без учета конденсата) в Томской области в 2017 году впервые опустилась ниже 10 млн тонн — до 9,768 млн тонн (сокращение на 6,8% относительно уровня 2016 года). На снижение добычи нефти повлияли падение пластового давления и рост обводненности продукции скважин. Тогда власти региона заявляли о намерении в среднесрочной перспективе удерживать добычу на уровне 10 млн тонн за счет освоения трудноизвлекаемых запасов и увеличения геологоразведочных работ.

Сообщалось также, что в январе–июне 2019 года падение добычи нефти в Томской области прекратилось: недропользователи региона за шесть месяцев добыли 4,357 млн тонн нефти, что соответствует объему аналогичного периода прошлого года.

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