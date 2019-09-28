Пятилетний велосипедист попал под колеса иномарки в Томске

Томский Обзор / Фото: 30 сентября 2019 // Фото: 70.мвд.рф

Вчера, 29 сентября, в Томске на пер.Нижнем, 45 под колеса Nissan Note попал 5-летний велосипедист, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 15.55. По предварительным данным, 24-летний водитель сбил ребенка, который двигался навстречу автомобилю по внутридворовой территории.

В результате происшествия велосипедист с травмами доставлен в медицинское учреждение. Он находился на улице без присмотра взрослых и управлял велосипедом, не имея защитной экипировки.

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