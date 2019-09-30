«Томь» в домашнем матче одолела «Чайку»

Томский Обзор / Фото: 30 сентября 2019 // Фото: vk.com/fctomtomsk

Вчера, 29 сентября, в Томске на стадионе «Труд» прошел матч 15 тура Первенства России по футболу в рамках которого «Томь» встречала ФК «Чайка», сообщается на сайте томского клуба.

Хозяева поля открыли счет на 21 минуте встречи. Ислам Тлупов отправил мяч в ворота после передачи Даниила Пенчикова. К концу первого тайма, на 42 минуте, гости сравняли счет. После подачи с углового Илья Белоус головой отправил мяч в ворота «Томи». Томичи вернули преимущество в счете на 72 минуте встречи. Максим Казанков пробил с линии штрафной, вратарь отбил прямо на Максима Житнева, который, в свою очередь, отправил мяч в сетку. Окончательный счет был установлен на 82 минуте матча. Максим Житнев вошёл в штрафную и прострелил, защитник недалеко выбил мяч и Николай Калинский из-за пределов штрафной пробил точно в угол.

В итоге матч закончился со счетом 3:1. Следующий матч томская команда проведет 5 октября в Воронеже, где встретится с местным «Факелом».

Тэги/темы: