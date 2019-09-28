При столкновении двух иномарок в Северске пострадал водитель

Томский Обзор / Фото: 27 сентября 2019 // Фото: 70.мвд.рф

Вчера, 26 сентября, в Северске столкнулись Toyota Harrier и Toyota Caldina, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 11.35 на ул.Кирова, 2. По предварительным данным, 36-летний водитель Toyota Harrier не выполнил требование дорожного знака «Уступите дорогу» и допустил столкновение с автомобилем Toyota Caldina.

С травмами водитель Toyota Harrier доставлен в больницу.

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