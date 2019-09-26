Томские ученые создали усовершенствованный томограф для промышленности и медицины

26 сентября 2019 / Томский Обзор

Ученые Томского политехнического университета (ТПУ) создали усовершенствованный рентгеновский томограф, который позволит получать большое количество информации о внутренней структуре исследуемых объектов в медицине и промышленности, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу вуза.

«Техническая возможность создать компактные устройства, работающие с волновой информацией в рентгеновском диапазоне, приемлемого размера для диагностики больших объектов появилась только в 2000-х годах. Сейчас томографы, работающие на этих принципах, создаются несколькими научными коллективами в США, Европе, Японии. В России подобных томографов до нашего не было», — приводит пресс-служба слова руководителя проекта Алексея Гоголева.

В традиционном виде рентгеновская томография исследует материалы в зависимости от их плотности, но этот вид изучения может быть недостаточно полным. В частности, некоторые материалы имеют схожую плотность и при нахождении рядом их можно не различить. Созданный в Томске томограф может анализировать не только плотность объекта, но и отследить еще три параметра проходящей через материал волны.

«Томограф позволяет нам отслеживать сразу четыре параметра вместо одного. К традиционному количеству квантов добавились длина, амплитуда волны и ее фаза. Именно эти параметры и позволяют нам сканировать низкоконтрастные объекты и получать больше информации», — поясняет Гоголев.

Благодаря этому томограф может сканировать и находить микродефекты в сложных объектах. Это могут быть и сложные композитные материалы для авиакосмической отрасли, биологические или геологические объекты.

Как сообщалось, ученые ТПУ заявили о ходе разработки такого томографа еще в 2016 году. Предполагалось, что в медицине этот томограф поможет отслеживать восстановление внутренних тканей и, например, воздействие лекарственных препаратов на процессы восстановления. Томограф полезен для диагностики композитных изделий — он позволит получить точную информацию о внутренней структуре объектов, обнаруживать внутренние дефекты.

Финансирование разработки велось по двум направлениям: инвестиции в проект составили 62 млн рублей, из них половина — в рамках ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014–2020 годы», вторую половину внесли промышленные партнеры (в частности, томская компания «ЭлеСи»).

Томский политехнический университет основан в 1896 году, является первым в Сибири техническим вузом. В Национальном рейтинге университетов 2019 года, подготовленном Международной информационной группой «Интерфакс», ТПУ занимает восьмое место.

Тэги/темы: