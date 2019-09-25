В Томской области двое подростков на мопеде пострадали при столкновении неопытным водителем иномарки

Томский Обзор / Фото: 26 сентября 2019 // Фото: 70.мвд.рф

Вчера, 25 сентября, в селе Тахтамышево столкнулись Hyundai и мопед Racer, сообщает пресс-служба УМВД по Томской области.

Инцидент произошел около 13.45. По предварительным данным, 30-летний водитель иномарки не уступил дорогу мопеду, на котором ехали двое 13-летних подростков.

В результате столкновения водитель и пассажир двухколесного транспортного средства с травмами госпитализированы. В сообщении отмечается, что подросток не имел права управления мопедом, в момент ДТП пострадавшие были без мотошлемов. Водительский стаж водителя автомобиля – один год.

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