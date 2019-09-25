Томскую технологию по очистке донных отложений от нефти распространят на Юго-Восточную Азию и Индию

25 сентября 2019 / Томский Обзор / Фото: из архива БИ ТГУ

Томский госуниверситет (ТГУ) и директор группы компаний «Golden Anchor International Trading PTY Ltd» Мутхусами Балакришнан (Сингапур) подписали соглашение о сотрудничестве, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу вуза.

«Соглашение предполагает продвижение сингапурской компанией созданных в ТГУ продуктов и технологий на территории Юго-Восточной Азии (страны АСЕАН) и в Индии. Первым совместным проектом ТГУ и сингапурской компании станет продвижение „Аэрощупа“ — технологии по очистки донных отложений водоемов от нефти», — говорится в пресс-релизе.

Планируется, что томский вуз будет заниматься оценкой и очисткой загрязненных нефтью и нефтепродуктами водных объектов Индонезии, Малайзии, Вьетнаме, ведущих добычу углеводородов.

Со своей стороны Балакришнан будет содействовать привлечению иностранных студентов для обучения в ТГУ. «Я вижу, что здесь созданы хорошие условия для зарубежных студентов, здесь высокое качество образования, поэтому я буду предлагать перспективной молодежи выбирать для обучения ТГУ», — цитируются в сообщении слова главы сингапурской компании.

По данным ТГУ, группа компаний «Golden Anchor International Trading PTY Ltd», была основана в 1969 году как «Golden Anchor Shipping Agencies», имеет 40-летний опыт в морской торговле. Традиционные направления деятельности компании: перевозка нефти, фрахтование судов, продажа и покупка подержанных судов.

Как сообщалось, в отличие от всех имеющихся на сегодняшний день способов, технология «Аэрощупа» позволяет производить очистку без применения химических препаратов и выемки грунта — она основана исключительно на методе флотации: устройство собирает нефть со дна за счет молекулярного прилипания нефтяных углеводородов к границе воздуха и жидкости. При этом для проведения очистных работ на большом объекте достаточно команды из пяти человек. В июле Росприроднадзор выдал положительное заключение на технологию.

С помощью нового инструмента уже очистили несколько объектов в Республике Коми и в ХМАО. Летом 2019 года «Аэрощуп» использовали для обследования более чем 100 природных объектов.

ТГУ был открыт в 1888 году. Вуз занял седьмое место в Национальном рейтинге университетов 2019 года, подготовленном международной информационной группой «Интерфакс», сохранив прошлогоднюю позицию.

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