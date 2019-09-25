Коллектив «Томскнефти» взял две высшие награды фестиваля «Роснефть зажигает звезды»

25 сентября 2019 / Пресс-служба АО «Томскнефть» ВНК / Фото: Пресс-служба АО «Томскнефть» ВНК

Из 39-ти высших наград фестиваля «Роснефть зажигает звезды» коллектив АО «Томскнефти» ВНК удостоен двух. Всего у нефтяников три призовых места.

Финал корпоративного конкурса талантов, который ежегодно устраивает компания «Роснефть», прошел в Москве. Он собрал лучших артистов, отобранных на пяти региональных смотрах. Всего в течение этого года в фестивале приняли участие 6500 человек, представляющих 125 дочерних обществ.

На заключительный тур в Москву «Томскнефть» направила внушительную команду артистов: 31 человек — три ансамбля и бальная пара. Три коллектива вернулись с наградами.

Первое место в номинации «Инструментальный жанр» завоевала группа «Рокнроллнефтегаз» с песней, которая знакома, пожалуй, всем стрежевчанам, — «Оператор ПРС». Ещё одно «золото» фестиваля в номинации «Вокал. Эстрадный» принёс детский ансамбль «Созвездие», исполнивший композицию «Над городом». Ребята настолько понравились жюри и организаторам, что их пригласили выступить на праздничном вечере в честь Дня нефтяника, который прошёл в головном офисе компании «Роснефть» на Софийской набережной. Второе место в номинации «Вокал. Эстрадный» в возрастной категории 18 лет и старше занял ансамбль «Мускат» с песней из 60-х годов «Московские окна». Жюри эта группа хорошо знакома, так как штурмует звёздный олимп не в первый раз.

Творческое турне стрежевчан продолжилось и после награждения. Коллективы «Рокнроллнефтегаз» и «Мускат» ещё раз исполнили свои песни на заключительном галла-концерте фестиваля, который прошёл на сцене Государственного центрального концертного зала «Россия.

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