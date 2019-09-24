Томскому ТЮЗу назначен новый директор

Томский Обзор / Фото: 24 сентября 2019 // Фото: ТЮЗ

Артист театра драмы Андрей Сидоров назначен директором Томского театра юного зрителя, сообщает пресс-служб обладминистрации.

Андрей Сидоров 33 года служил в Томском драматическом театре, с 2006 года он возглавляет Томское региональное отделение Союза театральных деятелей РФ.

«Томичи хорошо знают заслуженного артиста России Сидорова по ярким ролям в спектаклях и театральных „капустниках“. Но пришло время сменить амплуа. Директор театра — это прежде всего управленец, и у Андрея Александровича появился шанс проявить свои таланты и в этом качестве», — сказал губернатор Томской области Сергей Жвачкин.

Нового директора коллективу театра юного зрителя сегодня представил начальник департамента по культуре Томской области Павел Волк.

Андрей Александрович Сидоров родился в 1965 году в городе Киселевск Кемеровской области. Окончил Свердловское театральное училище и Российский университет театрального искусства (ГИТИС). С 1986 года — в Томском театре драмы. С 1996-го — член правления Томского регионального отделения Союза театральных деятелей России, а с 2006-го и по сегодняшний день — его председатель. В 2007 году удостоен звания Заслуженный артист РФ.

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