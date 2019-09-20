Прокуратура просит приговорить к условному сроку обвиняемую в злоупотреблениях бывшую вице-мэра Томска Подгорную

Томский Обзор / Фото: 20 сентября 2019 // Фото: Pixabay.com

Сторона обвинения в ходе судебных прений попросила приговорить к условному сроку бывшую заместителя мэра Томска — начальника городского департамента архитектуры и градостроительства Анну Подгорную, обвиняемую в злоупотреблении полномочиями, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на корреспондента из зала суда.

«Прошу назначить наказание в виде 1 года и 7 месяцев лишения свободы условно, а также запретить заниматься организационной деятельностью в госучреждениях сроком на 2,5 года с испытательным сроком в 3 года», — сказал представитель прокуратуры.

По версии следствия, чиновница решила провести газ к принадлежащему ее матери жилому дому, в котором она проживала. Для этого требовалось проложить единую линейную систему газоснабжения общей протяженностью 905 м с участками газопровода высокого и низкого давления.

Чтобы не платить деньги, обвиняемая организовала выдачу своей матери разрешения на использование земель для газопровода без документа на земельный участок, разрешения на строительство и согласования порядка использования особо охраняемой природной территории.

В ноябре 2016 года, находясь в отпуске, Подгорная дала своему заместителю, исполнявшему обязанности начальника департамента, указание подписать заведомо незаконное распоряжение, что позволило газифицировать дом.

По данному факту следственное управление СКР по Томской области по материалам регионального ФСБ возбудило уголовное дело по ч.3 ст.33 УК РФ, ч.1 ст.285 УК РФ (организация и руководство злоупотреблением полномочиями).

Уголовное преследование подчиненного, подписавшего незаконное распоряжение, прекратили в связи с его раскаянием.

Подгорную задержали в конце февраля 2019 года, 2 марта ее арестовали. В конце апреля стало известно, что чиновница уволилась по собственному желанию.

Бывшая чиновница в суде признала вину, дело рассматривается в особом порядке.

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