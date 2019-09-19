Томская область может предоставить резидентам ОЭЗ льготы по налогу на прибыль

19 сентября 2019 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Власти Томской области намерены предоставить резидентам ОЭЗ «Томск» льготу по уплате налога на прибыль организаций. Соответствующий вопрос рассматривался в четверг на заседании бюджетно-финансового комитета областной думы, передает агентство «Интерфакс-Сибирь».

«Предлагается установить дифференцированную пониженную ставку по налогу на прибыль организаций в части, зачисляемой в областной бюджет», — сообщила на заседании комитета начальник департамента инвестиций Томской области Анна Поровская.

Основная ставка по налогу на прибыль организаций составляет 20%, из которых 2% идут в федеральный бюджет, а 18% — в бюджет субъекта федерации.

Согласно законопроекту, в первые пять лет работы резидента предполагается рассчитывать налог на прибыль исходя из ставки 5%, в следующие пять лет — 10%, далее — 13,5%. При этом льгота будет применяться начиная с года получения резидентом первой прибыли.

«Данная мера обеспечит привлекательность особой экономической зоны и прирост дополнительных налогов в областной бюджет», — сказала Поровская.

АО «Особая экономическая зона технико-внедренческого типа «Томск» (ОЭЗ ТВТ «Томск») создано в 2005 году как инструмент развития инновационных компаний. На старте зона имела существенные преимущества для резидентов, которые строили бизнес-планы исходя из сохранения преференций до 2054 года. Однако начиная с 2018 года, вследствие изменений в налоговом законодательстве на федеральном уровне, привлекательность ОЭЗ стала падать. Кроме того, в 2019 году тарифы страховых взносов для резидентов ОЭЗ практически сравнялись с общероссийскими.

В настоящее время резидентами ОЭЗ являются 49 компаний, работающих в сфере IT и электроники, медицины и биотехнологий, нанотехнологий и ресурсосбережения.

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