В двух томских школах открылись стоматологические кабинеты

Томский Обзор / Фото: 19 сентября 2019 // Фото: Pixabay.com

В двух томских школах — «Перспектива» и Заозерная СОШ №16 — открылись новые стоматологические кабинеты для учеников, сообщает пресс-служба обладминистрации.

В кабинеты, на создание которых областной бюджет направил более 2 млн рублей, закуплено современное оборудование, с начала учебного года дети начали проходить профилактические осмотры и получать лечение. Прием ведут врачи стоматологической поликлиники № 1.

«В течение первых трех месяцев мы планируем осмотр всех детей и распределение их по группам для организации дальнейшего лечения в стенах школы», — пояснил главный врач стоматологической поликлиники № 1 Алексей Федоров.

В 2020 году школьные стоматологические кабинеты начнут появляться в сельских школах Томской области.

Тэги/темы: