В двух томских школах открылись стоматологические кабинеты
19 сентября 2019 / Томский Обзор / Фото: Pixabay.com
В двух томских школах — «Перспектива» и Заозерная СОШ №16 — открылись новые стоматологические кабинеты для учеников, сообщает пресс-служба обладминистрации.
В кабинеты, на создание которых областной бюджет направил более 2 млн рублей, закуплено современное оборудование, с начала учебного года дети начали проходить профилактические осмотры и получать лечение. Прием ведут врачи стоматологической поликлиники № 1.
«В течение первых трех месяцев мы планируем осмотр всех детей и распределение их по группам для организации дальнейшего лечения в стенах школы», — пояснил главный врач стоматологической поликлиники № 1 Алексей Федоров.
В 2020 году школьные стоматологические кабинеты начнут появляться в сельских школах Томской области.
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