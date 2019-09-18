«Газпром нефть» открывает прием заявок на V интеллектуальный турнир для старшеклассников «Умножая таланты»

18 сентября 2019 / Пресс-служба ООО «Газпромнефть-Восток» / Фото: Пресс-служба ООО «Газпромнефть-Восток»

9 сентября стартовала регистрация на турнир «Умножая таланты», участники которого будут соревноваться в решении реальных нефтегазовых и IT кейсов. Авторы лучших работ отправятся на финал в образовательный центр «Сириус» в Сочи.

«Умножая таланты» — один из ключевых проектов программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть». В 2020 году турнир пройдет в новом формате — кроме задач по нефтегазовой тематике конкурсантам также предложат решить цифровые кейсы «Газпром нефти». В этом ключевое отличие турнира от классических олимпиад — «Умножая таланты» проверяет умение применять академические знания для решения реальных производственных задач.

Еще одно нововведение этого года — к организации турнира присоединился образовательный центр «Сириус», ведущий российский кампус для талантливых детей. Финалисты «Умножая таланты» отправятся в Сочи, где пройдут специальную образовательную программу и защитят свои проекты перед экспертами.

Все кейсы турнира — авторские разработки специалистов «Газпром нефти» и центра «Сириус».

В турнире состязаются команды из трех человек в двух возрастных категориях: младшая (8-9 классы) и старшая (10-11 классы). Участие могут принять школьники из городов деятельности компании «Газпром нефть»: Санкт-Петербурга, Москвы, Тюмени, Ноябрьска, Муравленко, Ханты-Мансийска, Томска, Омска, Оренбурга, а также из поселка Тазовского и ямальских сел Мыс Каменный и Новый Порт.

Регистрация команд открыта с 9 сентября по 6 октября 2019 года на официальном сайте турнира.

«Газпром нефть» проводит пятый интеллектуальный турнир «Умножая таланты» в обновленном формате. Во-первых, мы включили в конкурс задания по цифровой трансформации, которую переживает и наша компания, и нефтегазовая отрасль в целом. Во-вторых, новым партнером турнира стал образовательный центр «Сириус». Его эксперты не только участвуют в разработке кейсов, но и готовят специальную обучающую программу для финалистов», — отметил член Правления «Газпром нефти» Александр Дыбаль.

«Мы предлагаем участникам кейсы из реальной практики нефтяников, и иногда дети находят по-настоящему нестандартные решения, удивляя даже нас, профессионалов. При этом задания касаются не одной конкретной дисциплины или узкого направления. „Умножая таланты“ дает представление о том, что сегодня нефтяной отрасли нужны разные специалисты: программисты, физики, химики, проектировщики — можно выбрать любую специальность, чтобы сделать успешную карьеру в такой компании как „Газпром нефть“. И начать этот путь можно уже в школе», — отмечает глава дирекции по технологическому развитию компании «Газпром нефть» Алексей Вашкевич.

Дополнительная информация и анонсы ключевых событий доступны на официальном сайте турнира.

Программа социальных инвестиций «Газпром нефти» «Родные города» — одна из самых успешных и известных инициатив российского бизнеса в области развития территорий. Небольшие волонтерские акции, городские праздники и крупные международные фестивали — независимо от масштаба, все проекты «Родных городов» решают конкретные и уникальные проблемы регионов деятельности компании.

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