В Томске стартовал ремонт фасад Дома офицеров

16 сентября 2019 / Томский Обзор / Фото: Елена Фаткулина

Сегодня, 16 сентября, подрядчик (компания «СКИТ-93») приступил к текущему ремонту фасада здания Общественного собрания. Здание по пр. Ленина, 50 в Томске является объектом культурного наследия федерального значения.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, стоимость работ по ремонту фасада — 752 тыс. рублей, средства выделены из областного бюджета.



По условиям контракта, до 25 октября подрядчик должен выполнить ремонт дверей, штукатурные и малярные работы. Также в плане смена кровли, ремонт стропил, замена водосточных труб.



«Помимо этого подрядчик выполнит реставрационные работы: очистит архитектурные детали Дома офицеров от загрязнений и отреставрирует кирпичную кладку», — пояснил директор Центра по охране и использованию памятников истории и культуры Евгений Корниенко.



Он добавил, что на время ремонта фасада здание будет функционировать в обычном режиме.

Здание на Ленина, 50 было построено в 1898–1900- годах по проекту архитектора Константина Лыгина. В главном зале Общественного собрания на 800 мест устраивались спектакли и концерты, благотворительные вечера. Это был один из культурных центров дореволюционного Томска, здесь выступали не только местные актеры, но и звезды русской сцены. Имелись также библиотека и бильярдная.

В 1931 году в здании был открыт гарнизонный Дом Красной Армии, с 1945 года он стал называться гарнизонным Домом офицеров. является объектом культурного наследия федерального значения.

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