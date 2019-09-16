Вылет и прибытие 10 авиарейсов из Томска задерживается из-за тумана

16 сентября 2019 / Томский Обзор / Фото: Мария Аникина

Сильный туман стал причиной задержки прибытия 10 авиарейсов в аэропорт Томска, судно «Уральских авиалиний» перенаправлено в Новосибирск, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на справочную аэропорта.

Самолет рейса У6 11 «Уральских авиалиний» из Москвы направлен в Толмачево, еще девять рейсов, которые согласно расписанию должны были совершить посадку в 6:50 (2:50 мск) задерживаются.

Соответственно задерживаются и рейсы в Москву У6 12, S7 812, LY 8994, EK 7954, QR 5789, ДР 464, SQ 1962, KL 2869, Аэрофлот SU 1531, а также рейс ПП 57 в Стрежевой.

«Прибытие рейсов задерживается из-за тумана. Рейс «Уральских авиалиний отправлен в новосибирский Толмачево, рейсы S7 и «Аэрофлота» еще в пути», — сказал представитель аэропорта.

По данным онлайн-табло томского аэропорта, также задерживается прибытие рейса из Барнаула авиакомпании «СиЛа».

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