На днях томичей ожидают заморозки

Томский Обзор / Фото: 13 сентября 2019 // Фото: Pixabay.com

В ближайшие дни, 13-15 сентября, в Томской области ожидаются заморозки до -4°С, сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на данные томского Гидрометцентра.

"В пятницу в Томске прогнозируют облачную погоду с прояснениями, ночью и утром небольшой дождь. Ветер северо-западный 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с. Температура ночью +1...+3°С, днем +7...+9°С", - говорится в сообщении.

В связи с получением данного прогноза томичей просят соблюдать правила личной безопасности и внимательно отнестись к соблюдению правил дорожного движения и скоростного режима.

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