В Томске «потушили» пожар в главном офисе «Томскнэнергосбыта» (ФОТО)

12 сентября 2019 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС по Томской области

В главном офисе ПАО «Томскэнергосбыт» на улице Котовского прошли совместные учения региональных управлений МЧС, МВД и Росгвардии. Службы ликвидировали условный пожар, обезвреживали опасный предмет и проводили полную эвакуацию сотрудников организаций и посетителей.

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, по замыслу, в четырехэтажном здании произошло возгорание на лестничной площадке между вторым и третьим этажами. В роли очага возгорания выступил театральный дымогенератор. Как только помещение наполнилось дымом, сработала пожарная сигнализация и система оповещения людей о пожаре. До прибытия пожарно-спасательных подразделений из здания было эвакуировано 274 человека.

Добровольной пожарной дружиной организации, состоящей их четырех человек, были предприняты первоочередные действия по ликвидации условного очага. Один из сотрудников из-за плотного дыма не смог покинуть рабочее место. С помощью автолестницы он был спасен пожарными с третьего этажа через окно.

Согласно еще одной вводной, во время ликвидации пожара в здании был обнаружен подозрительный предмет, похожий на взрывное устройство. Для его обследования прибыли саперы инженерно-досмотровой группы ОМОН. После обследования специалисты-взрывотехники пришли к выводу, что данный предмет не представляет опасности для жизни и здоровья граждан и передали его сотрудникам следственно-оперативной группы УМВД для дальнейших разбирательств.

От МЧС в учениях было задействовано 5 человек личного состава и 2 единицы техники пожарно-спасательной части № 2.

Фото: ГУ МЧС по Томской области

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