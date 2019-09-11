Шестерых доставили в больницу после тройного ДТП в Томске (ФОТО)
12 сентября 2019 / Томский Обзор / Фото: 70.мвд.рф
Вчера вечером, 12 сентября, в Томске столкнулись ВАЗ, Lada Priora и Honda Civic, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Инцидент произошел около 20.30 на пр.Комсомольском в районе ул.Партизанская. По предварительным данным, ВАЗ наехал на бордюрный камень разделительной полосы, затем на встречную полосу, где и произошло столкновение с ВАЗом и Honda.
В результате ДТП в медицинское учреждения для осмотра доставлены 6 человек.
Обстоятельства произошедшего выясняются. Свидетелей и очевидцев ДТП просят обратиться в отдел ГИБДД по телефону: 66-44-22, 66-44-24.
Фото: 70.мвд.рф
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