В театре Владимира Захарова пройдет I Международный фестиваль кукол на запястье

Томский Обзор / Фото: 11 сентября 2019 // Фото: Festivalzakharov.info

На следующей неделе, 20 сентября, в Томске стартует I Международный фестиваль кукол на запястье. Он пойдет в Театре живых кукол Владимира Захарова «2+Ку» (пер.Южный, 29).

«В этом году, 30 сентября, Владимиру исполнилось бы 65 лет. Мы решили исполнить его давнюю мечту — организовать фестиваль кукол на запястье, и пригласили друзей, коллег, учеников Владимира, которые работают с куклой на запястье, к нам в Томск», — сообщают организаторы.

Фестиваль будет проходить до 29 сентября. В нем примут участие театры из Хабаровска, Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Украины, Литвы, Польши, Новой Зеландии и Португалии. Фестиваль откроется в 19.00 показом спектакля «Про Ёжика».

Организаторы ожидают большое количество гостей и поэтому рекомендуют приобретать билеты заранее. Для этого необходимо позвонить по номеру +7-953-920-68-88, уточнить наличие свободных мест и заранее забрать билеты в удобное время (с 12.00 до 20.00) в театре.

Подробнее о фестивале и стоимости билетов можно узнать здесь.

Владимир Захаров — основатель известного томского театра кукол «2+ку», трагически погибший при пожаре в хозпостройке театра. Подробнее о нем можно узнать из наших материалов Владимир Захаров. «У него был не театр, а целый мир» и «Принцип чтения. Владимир Захаров: «Скоро меня заменят ученики, а я буду сидеть на печи и книжки писать»"

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