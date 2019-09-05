В Томске мужчина угнал из больницы инвалидную коляску, ему грозит 5 лет тюрьмы
6 сентября 2019 / Томский Обзор / Фото: 70.мвд.рф
Томские полицейские задержали подозреваемого в угоне инвалидной коляски из приемного покоя одного из медучреждений города, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Им оказался 46-летний ранее судимый мужчина. По предварительным данным, подозреваемого доставили в больницу для оказания помощи и предоставили ему инвалидное кресло, на котором он впоследствии и покинул здание. Нанесенный действиями злоумышленника ущерб оценивается в 14 000 рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.158 УК РФ «Кража». Теперь мужчине грозит до 5 лет колонии.
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