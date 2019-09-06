«Ростелеком» в Томской области подготовил инфраструктуру для выборов 8 сентября

6 сентября 2019 / Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком» / Фото: Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

«Ростелеком» установил видеонаблюдение на 60 избирательных участках Ленинского района Томска и Томского района области (ТИК и УИК). В единый день голосования 8 сентября 2019 года жителям предстоит выбрать депутатов различного уровня.

В этом году изображение с 47 участков будет транслироваться в онлайн-режиме на портал nashvybor2019.ru. Записи со всех объектов будут храниться в центре обработки данных компании три месяца с момента публикации официальных результатов.

Все участки оснащены комплектом оборудования нового поколения: коммутатором и IP-камерами с широким углом обзора и флеш-накопителями объемом памяти 64 Гб. После голосования оборудование будет демонтировано и поступит на хранение в «Ростелеком».

«В каждом помещении, где будут проходить выборы, установлено по две камеры, что позволяет исключить “слепые” зоны в помещениях. При монтаже мы учитывали, что особое внимание должно быть сосредоточено на местах выдачи избирательных бюллетеней и работы со списками, на стационарных и переносных урнах для голосования, а также зонах погашения неиспользованных и подсчёта использованных бюллетеней», — уточнил директор Томского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Махорин.

В рамках мероприятий по обеспечению бесперебойной работы территориальных и участковых избирательных комиссий оператор провел мониторинг телекоммуникационных сетей, обеспечил необходимое резервирование каналов связи и отладил взаимодействие с избирательными комиссиями всех уровней.

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