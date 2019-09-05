Томич погасил долг в 1,7 млн рублей, чтобы продать офис

Томский Обзор / Фото: 5 сентября 2019 // Фото: Pixabay.com

В Томске мужчина погасил более чем миллионный долг, чтобы продать свой офис. Томич задолжал по налогам и кредитам. Всего в его отношении было возбуждено 9 исполнительных производств, сообщает пресс-служба регионального УФССП.

Денежных средств на счетах у должника не оказалось, но проверка имущественного состояния показала, что мужчина владеет помещениями в административном здании. Общая площадь офисов в центре города составляет более 200 кв. метров.

Сотрудник отдела судебных приставов по Ленинскому району незамедлительно вынесла запрет на совершение регистрационных действий с недвижимостью в Росреестре, чтобы должник не смог продать или передать ее до полного погашения долга. На приеме у пристава мужчина рассказал, что на имущество есть покупатель и уже назначена дата сделки. Если партнер узнает, что перерегистрировать недвижимость не получится, сделка, которая очень важна для должника, сорвется.

«Пристав пояснила, что единственный выход — погасить долг, иначе придется расстаться не только с мыслью о продаже, но и с самим имуществом, поскольку оно подлежит аресту», — говорится в сообщении.

Спустя несколько дней гражданин пришел в отдел и оплатил посредством платежного терминала всю сумму долга, после чего запрет на регистрацию был снят.

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