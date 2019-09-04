На Дне томича жители города узнают про «Профессорскую слободу»

4 сентября 2019 / Томский Обзор / Фото: Анна Кузнецова

В воскресенье, 8 сентября, на ул. Дзержинского от пер. Нечевский до Преображенского сквера пройдет фестиваль деревянного зодчества, организованный в рамках празднования Дня томича.

Как сообщает пресс-служба администрации Томска, торжественное открытие состоится в 12.00 возле дома по ул. Дзержинского, 7а.

Участники фестиваля увидят дворовые территории исторических усадеб на улице Дзержинского, восстановленные деревянные дома и сооружения постройки 19-20 вв., требующие реставрации. В дореволюционный период эта улица имела особый статус — здесь жили известные ученые и общественные деятели, что определило название района — «Профессорская слобода». Гости фестиваля смогут сфотографироваться с персонажами в исторических костюмах, полюбоваться кружевным декором старинных домов и узнать новые факты от лучших экскурсоводов Томска.

А еще с 12.00 до 18.00 Музей истории Томска организует экскурсионный марафон — каждый час будут стартовать новые экскурсии по Профессорской слободе. На экскурсии шустрый мальчишка-почтальон, который знает каждый уголок слободы, станет проводником и расскажет то, о чем не напишут в газетах. Ему поможет в этом команда дворовых котов.

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