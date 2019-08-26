«Ростелеком» представил цифровую образовательную платформу на форуме «Август.PRO» в Томске

26 августа 2019 / Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком» / Фото: Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

«Ростелеком» выступил партнером форума «Август.PRO: матрица возможностей роста педагога», который прошел 22 и 23 августа в одной из современных томских школ — «Перспективе». На мероприятии представители органов местного самоуправления, образовательных организаций и коммерческих структур обсудили вопросы качества образования в регионе.

«Цифровая образовательная среда» — это часть нацпректа «Образование», которая направлена на развитие цифровизации образовательного процесса. В рамках данного проекта «Ростелеком» рассказал участникам форума о современных сервисах, внедрение которых упрощает работу директоров школ, педагогов и учащихся.

Например, администрация учреждения сможет организовывать закупки учебников в электронном виде напрямую у издательств, что позволит сократить расходы. У преподавателей появится возможность дистанционно повышать квалификацию, проводить уроки онлайн, самостоятельно конструировать план занятий и формировать собственные учебные пособия. Большой интерес у педагогов вызвала электронная библиотека, которая позволит организовать доступ школьников к множеству учебников, художественной литературе, периодике, а также цифровым образовательным ресурсам в аудио и видео формате.

«Мы занимаемся цифровизацией многих направлений и понимаем всю важность внедрения современных сервисов в образование, здравоохранение, безопасные и качественные автомобильные дороги. Уже сейчас у нас идет масштабная работа по строительству оптики для социально значимых объектов области, в том числе для школ. Всего по области и в городе к широкополосному интернету будет подключено 259 учебных заведений. Работы завершатся до конца 2021 года», — поделился планами директор Томского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Махорин.

Национальный проект «Образование» — это инициатива, направленная на достижение двух ключевых задач. Первая — обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования и вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования. Вторая — воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций.

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