Завтра в Томске откроют мемориальную доску памяти поэта Мусы Джалиля

Томский Обзор / Фото: 26 августа 2019 // Фото: Википедия

Завтра, 27 августа, в 12:00 в Томске на ул. М. Джалиля, 59 состоится открытие мемориальной доски, посвященной татарскому поэту, в честь которого была названа улица.

Решение поставить мемориальную доску было принято исполнительным комитетом городского Совета народных депутатов еще в 1978 году, когда улицу Береговую в историческом районе Заисток переименовали в улицу Мусы Джалиля по имени татарского поэта, журналиста и военного корреспондента.

Доска была установлена и вскоре снята, так как находилась на доме, подлежащем реконструкции, и в итоге передана в Центр татарской культуры.

Татарская общественность выступила с инициативой реставрации доски великого поэта: сбор средств для реставрации проходил в течение месяца, в нем приняли участия тридцать томичей. Все действия приурочены к 75-летию со дня казни поэта — Муса Джалиль был обезглавлен на гильотине 25 августа 1944 года в тюрьме Плётцензее в Берлине.

«Мы надеемся, что в этой церемонии примут участие председатели городского и областного совета ветеранов, а также представители власти, депутатский корпус, — рассказал директор Центра татарской культуры Халитов Шамиль. — Мы также пригласили профессора Э. Дахнави, чей отец сидел в одной камере в фашистских застенках с нашим героем».

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