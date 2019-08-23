Томские ученые исследуют более 100 водоемов в ХМАО на предмет загрязнения

23 августа 2019 / Томский Обзор / Фото: из архива Биологического института ТГУ

Ученые Биологического института Томского госуниверситета приступили к работе в ХМАО – Югра, где в рамках договора с АО «Самотлорнефтегаз» намечено обследование более 100 водоемов. Задача сотрудников БИ определить объекты, которые нуждаются в очистке донных отложений и почвы от нефти.

Как сообщает пресс-служба вуза, на основании результатов экспертизы будет разработан проект комплексной реабилитации озер. Это первый для РФ крупный проект по восстановлению экосистем нефтезагрязненных водоемов, инициатором которого выступила добывающая компания. Это способствует реализации нацпроекта «Экология», одной их ключевых задач которого является экологическое оздоровление водных объектов и сохранение биологического разнообразия.

В рамках экспертизы ученые БИ проверяют чистоту донных отложений, почв и состояние зообентоса, при наличии нефти – определяют ее концентрацию. В качестве инструмента для обследования водоемов используется технология «Аэрощуп», созданная учеными БИ ТГУ. Новый подход позволяет проводить быструю оценку водных объектов с автоматическим картированием загрязненных участков. Наряду с этим технология уже используется для очистки донных отложений. В 2019 году «Аэрощуп» прошел государственную экспертизу и официально разрешен для применения на природных объектах.

"Ревизия водоемов проводится на территории Нижневартовского района, где находится крупнейшее в России месторождение углеводородов – Самотлорское. По объему запасов оно входит в первую десятку в мире, – говорит директор БИ ТГУ Данил Воробьев. – Освоение природных ресурсов здесь началось в конце 60-х. Судя по документальным источникам, внутрипластовое давление было таким, что из поисковой скважины бил фонтан огромной мощности – за сутки выливалось более тысячи тонн нефти. Наследием тех времен является большое количество «исторических» загрязнений. Помимо этого на более позднем этапе освоения месторождения случались нештатные ситуации, которые сопровождались разливами нефти".

Часть углеводородов оставалась на земле, часть попадала в водоемы. Последние пять лет АО «Самотлорнефтегаз» занималось решением вопроса с рекультивацией земель. После очистки почвы нефтяники перешли к восстановлению водоемов. Как отмечает директор БИ, несмотря на давность разливов нефти, эта проблема остается актуальной, поскольку находясь на дне озер, нефть отравляет их экосистемы в течение нескольких десятилетий. На глубине для углеводородов создаются консервирующие условия – низкая температура, отсутствие кислорода и солнечного света, которые запускают процессы окисления.

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