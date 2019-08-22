Томские стартапы могут пройти бесплатное обучение в бизнес-акселераторе

Томский Обзор / Фото: 22 августа 2019 // Фото: Razvedka-tomsk.ru/

Стартовал набор в акселератор инновационных проектов «Большая разведка. Томск», который пройдёт в регионе с октября по декабрь. Заявки на участие принимаются до 5 октября на сайте razvedka-tomsk.ru.

Принять участие в акселераторе могут авторы инновационных бизнес-идей и основатели действующих стартапов в сфере IT, промышленности, строительства, энергетики, экологии, сельского хозяйства и биотехнологий.

В течение двух месяцев обучения и трекинга начинающие предприниматели познакомятся с основами маркетинга, экономики и управления проектами, научатся подбирать команду, тестировать гипотезы, анализировать рынок и привлекать инвестиции, подготовят заявки для программ «УМНИК» и «СТАРТ». Опытные томские бизнесмены проведут для них менторские сессии и индивидуальные консультации, а также помогут выстроить рабочую бизнес-модель стартапа. Завершится «Большая разведка. Томск» демонстрационным днём, где участники акселератора представят свои проекты потенциальным инвесторам и заказчикам.

Организаторы региональной акселерационной программы «Большая разведка. Томск» — Департамент по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области и акселератор «Большая разведка». Партнёры мероприятия — Rubius Academy и TomskHUB.

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