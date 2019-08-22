Томский адвокат, обещавший клиенту за взятку добиться уголовного преследования должника, приговорен к условному сроку

Томский Обзор / Фото: 22 августа 2019 // Фото: Pixabay.com

Советский районный суд Томска признал виновным адвоката в мошенничестве и приговорил его к 3,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2,5 года, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СКР.

«С октября 2018 года по январь 2019 года адвокат пообещал своему клиенту, который был в гражданско-правовом споре с контрагентом по возврату долга, оказать содействие в разрешении данного вопроса за взятку силовикам для возбуждения уголовного дела в отношении должника», — говорится в пресс-релизе.

Адвокат, не собираясь передавать взятку правоохранителям, получил от клиента 500 тыс. рублей.

СКР по материалам регионального управления ФСБ возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана в крупном размере).

В суде адвокат признал вину в полном объеме.

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