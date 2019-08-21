Двое попали под колеса ВАЗа в Томске, водитель отвез их медучреждение

Томский Обзор / Фото: 22 августа 2019 // Фото: 70.мвд.рф

Вчера вечером, 21 августа, в Томске под колеса ВАЗ-21061 попали девушка и молодой человек, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 22.45 на ул.Большая Подгорная, 166. По предварительным данным, 18-летние пешеходы переходили дорогу вне перехода. После ДТП водитель самостоятельно доставил пострадавших в медицинское учреждение.

Очевидцев произошедшего просят позвонить в Госавтоинспекцию по телефонам: 27-16-24, 66-44-22 или 66-44-24. Также можно лично обратиться по адресу: город Томск, ул. Герцена,72/1, кабинет 316.

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