В Томске выпустили книгу об истории органов правопорядка в регионе

Томский Обзор / Фото: 22 августа 2019 // Фото: 70.мвд.рф

Один из создателей и руководитель музея истории УМВД по Томской области Юрий Тяпичев представил книгу «Органы Правопорядка Томской области. Страницы истории».

Как сообщил автор, книга рассказывает об истории создания, становления и деятельности органов внутренних дел Томской области с 1917 по 2019 года. Сборник посвящен 75-летию образования Управления МВД России по Томской области. За восемнадцать лет работы в музее у Юрия Тяпичева накопился большой материал, который теперь он переносит в книги.

«Первый раздел – архивные данные, то есть когда были созданы наши органы внутренних дел на местах. Тут не только речь идет о 75-летии, предыстория гораздо раньше началась. Книгу завершают воспоминания одного из ветеранов милиции Г.И. Осипенко. Их мне прислали кемеровчане», – рассказывает Юрий Тяпичев.

С июля книга находится в электронной Пушкинской библиотеке, как и все предыдущие книги: «Памяти достойны», «Творцы победы», «Шаги великой победы», «Этот день мы приближали как могли».

Юрий Тяпичев – один из создателей и руководитель музея истории УМВД России по Томской области. Автор ряда книг, альбомов, статей. Первая книга Юрия Тяпичева была посвящена сотрудникам милиции, которые погибли в Великой Отечественной войне, при исполнении служебного долга. Книга вышла в 2005 году.

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