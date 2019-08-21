В Томской области почтальоны доставляют продукты на дом

21 августа 2019 / Томский Обзор / Фото: УФПС Томской области-филиала ФГУП «Почта России»

В мае 2019 года в Томской области стартовала новая социальная услуга Почты России по доставке товаров первой необходимости и продуктов питания на дом.

Как сообщает пресс-служба регионального филиала Почты России, одновременно с доставкой почтовой корреспонденции и пенсий почтальоны принимают от клиентов заказы на доставку товаров. Для удобства формирования заказа был разработан специальный бланк. Он содержит в себе самые выгодные предложения и популярные товары, которые пользуются наибольшим спросом. При необходимости почтальон может оставить номер телефона и бланк заказа для того, чтобы любой желающий смог позвонить в удобное для него время и оформить заявку.

На сегодня в Томском филиале доставку товаров по адресам осуществляют 70% всех работающих почтальонов. Наиболее востребованной услуга стала в г. Северске, а также Верхнекетском и Колпашевском районах.

Чаще всего томичи и жители области заказывают чай, кофе, печенье, крупы, бытовую химию, макаронные изделия, хозяйственные товары, средства личной гигиены и периодические печатные издания.

«При создании сервиса по доставке товаров, мы, прежде всего, ориентировались на потребности пожилых людей. В современном мире растет спрос на покупки товаров с доставкой на дом, но, как правило, подобные продажи совершаются через интернет, а далеко не у всех пенсионеров есть возможность воспользоваться компьютером. Поэтому почтальоны, готовые принести все необходимые покупки прямо домой, стали для этой категории граждан большим подспорьем. В среднем каждый почтальон доставляет порядка 13-15 заказов ежедневно», - рассказал заместитель директора Томского филиала Почты России Антон Игнатов.

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