ФНС вновь не смогла обанкротить томский завод стройматериалов из-за отсутствия у него имущества

Томский Обзор / Фото: 21 августа 2019 // Фото: Pixabay.com

Арбитражный суд Томской области прекратил производство по делу о банкротстве ООО «Завод строительных материалов «Беформ» по заявлению Федеральной налоговой службы (ФНС) России из-за отсутствия у компании имущества, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на материалы суда.

«От должника поступил отзыв с приложением бухгалтерской отчетности, в котором он просит отказать уполномоченному органу в удовлетворении заявления в связи с отсутствием у должника имущества. Из бухгалтерского баланса ООО «ЗСМ «Беформ» по состоянию на 31.12.2018 следует, что в активе должника имеются денежные средства в размере 49 тыс. рублей и дебиторская задолженность в размере 5,443 млн рублей. По причине отсутствия первичных бухгалтерских документов осуществить мероприятия по взысканию дебиторской задолженности не представляется возможным», — говорится в определении суда.

Отказывая в удовлетворении заявления ФНС, суд подсчитал, что расходы по делу о банкротстве составят не менее 390 тыс. рублей.

«ЗСМ «Беформ» подчеркнул, что его финансовое положение не меняется из-за отсутствия финансово-хозяйственной деятельности.

При этом сайт «ЗСМ «Беформ» продолжает работать, на нем перечислена вся продукция, которую выпускает завод: тротуарная плитка, стеновые блоки, бетон, железобетонные изделия и другое.

Ранее сообщалось, что ФНС обратилась в Арбитражный суд Томской области с заявлением о банкротстве «ЗСМ «Беформ». Сумма исковых требований составляла 960 тыс. рублей. Это исковое заявление — вторая попытка ФНС обанкротить компанию. Первый иск был подан в марте 2018 года, однако тогда суд отказал заявителю, поскольку «Беформ» не имеет какого-либо движимого и недвижимого имущества, следовательно, конкурсная масса не будет сформирована.

В 2018 году завод становился участником еще одного судебного разбирательства. Тогда администрации Зоркальцевского сельского поселения требовала снести асфальтовый завод, расположенный на территории предприятия. Асфальтовый завод был возведен менее чем в 500 метрах от жилых домов, поэтому жителям мешают шум и запах битума.

Ответчик в суде настаивал, что не строил завод, а поставил установку, состоящую из нескольких агрегатов, установленных на отдельные опорные железобетонные подушки, которые не имеют заглубления. Суд по итогам экспертизы решил, что «исследуемый объект не имеет признаков объекта недвижимости, не является объектом капитального строительства, оформление разрешительной документации на него не требуется».

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Завод строительных материалов «Беформ» зарегистрировано в 2014 году, принадлежит физлицу. Выручка в 2017 году составила 9 млн рублей, чистый убыток — 40,6 млн рублей.

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