Томская область получила еще 560 млн рублей на строительство развязки на 76-м километре

19 августа 2019 / Томский Обзор / Фото: Сергей Степин

Томская область получила от правительства еще 560 млн рублей на строительство двухуровневой транспортной развязки с железной дорогой Тайга ‑ Томск на 76-м км. Деньги выделены в рамках программы «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения» федеральной госпрограммы «Развитие транспортной системы», сообщает пресс-служба обладминистрации.

«На масштабный проект по разгрузке южного транспортного узла областного центра в 2017 и 2018 годах Томская область получила из федерального бюджета 400 миллионов рублей. В этом году правительство выделило 200 млн рублей в апреле, и вот теперь еще 560 млн рублей, — отметил вице-губернатор Игорь Шатурный. – Конечно, это и результат системной лоббистской работы губернатора Сергея Жвачкина в Москве, и оценка федеральным центром скорости и качества работы наших дорожных строителей».

В 2019 году развязку строит областное дорожное ремонтно-строительное управление (ДРСУ). Завершение третьего этапа проекта запланировано 25 декабря. До конца года с правой стороны от Богашёвского тракта по направлению в аэропорт «Богашёво» должны быть оборудованы шесть полос для транспорта протяженностью 1,3 км. Дорожники завершили укладку выравнивающего слоя, сделали гидроизоляцию и защитный слой путепровода. Сейчас идет укладка слоя из гравийно-песчаной смеси. Для устройства буронабивных свай тоннеля, который будет под железной дорогой, отсыпана площадка для буровой установки. Движение в тоннеле будет четырехполосным.

Напомним, строительство транспортной развязки с железной дорогой Тайга ‑ Томск на 76-м км (тоннельное пересечение в районе площади Южной ‑ улицы Мокрушина) началось в 2017 году. Подрядчики построили транспортное кольцо на Коларовском тракте Томска с выходом к будущему тоннелю под железной дорогой, расширив до четырех полос около 700 метров тракта, а также выполнили спрямление улицы Континентальной. Также обустроены кольцевые примыкания к месту будущего тоннеля под железной дорогой, который соединит Коларовский и Богашёвский тракты.

В 2018 году построены четыре подпорных стенки, автодорожный путепровод и шумозащитный экран, произведен вынос кабельной канализации связи. Кроме того, подрядчик выполнил благоустроительные работы на «Тропе здоровья» в прилегающем лесном массиве.

Транспортный узел в районе площади Южной в Томске объединяет регулируемый переезд на 76-м км железной дороги Тайга – Томск, четыре городские улицы (Красноармейская, 19-й Гвардейской дивизии, Мокрушина и Нефтяная) и две магистрали, ведущие из южной части в центр города (Богашёвский и Коларовский тракты).

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