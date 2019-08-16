Томичи вновь могут принять участие в программе «Форумал хороших» дел от СИБУРа

Томский Обзор / Фото: 16 августа 2019 // Фото: Formula-hd.ru

СИБУР открывает прием заявок на конкурсы грантовых и межрегиональных проектов в рамках программы социальных инвестиций «Формула хороших дел». Заявки принимаются до 11 октября 2019 года в электронном виде на сайте программы.

В 2020 году важным критерием в ходе оценки конкурсных проектов станет применение цифровых технологий в социальной сфере. Проекты по всем направлениям, которые предусматривают их использование для решения отдельных задач, получат дополнительное преимущество в конкурсе.

По итогам сбора обратной связи от участников программы были внесены изменения в регламент грантового конкурса: из списка обязательных документов исключена справка от учредителя об отсутствии бюджетного финансирования на проект, отменена возможность участия для казенных предприятий и учреждений, предусмотрено предоставление обратной связи по заявкам, которые не войдут в число победителей.

Обновленные регламенты конкурсов опубликованы на сайте программы, в разделе «Конкурс».

Приоритетная задача «Формулы хороших дел» – формирование у ее участников навыков и компетенций, необходимых для реализации качественных и долгосрочных проектов. Для этого в городах проведения конкурса проводятся семинары, консультации и другие мероприятия.

«Главным результатом трех лет программы мы считаем не количество реализованных проектов, а тот факт, что все больше горожан объединяются в активные сообщества, придумывают социально-значимые проекты, обеспечивают их устойчивость и жизнеспособность. Но чтобы развиваться, уже недостаточно генерировать идеи и обладать компетенциями. Тренд сегодняшнего и завтрашнего дня – внедрение цифровых технологий в социальную сферу и изменение с их помощью качества жизни людей. Надеемся получить интересные заявки на эту тему!», – отметил Станислав Каспаров, Директор обеспечения поддержки бизнеса в регионах присутствия СИБУРа.

Конкурс социально значимых проектов (грантовый конкурс) проходит в 14 городах, в которых СИБУР осуществляет производственную деятельность. В конкурсе могут принять участие некоммерческие организации, государственные и муниципальные учреждения социальной сферы.

На конкурс межрегиональных проектов принимаются заявки по проектам, которые планируются к реализации одновременно в двух и более городах (регионах) производственной деятельности СИБУРа.

По всем вопросам, связанным с участием в конкурсах, необходимо обращаться к координаторам программы «Формула хороших дел»:

грантовый конкурс: grant@formula-hd.ru

конкурс межрегиональных проектов: project@formula-hd.ru

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