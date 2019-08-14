В Томске отец пытался передать в колонию 13 сотовых телефонов для сына

14 августа 2019 / Томский Обзор / Фото: УФСИН по Томской области

Вчера, 13 августа, сотрудники томской ИК-3 пресекли попытку доставки на территорию режимного объекта 13 сотовых телефонов, сообщает пресс-служба регионального УФСИН.

Нарушителя задержали с поличным в 19.00 возле режимной территории хозяйственного двора. Им оказался 50-летний томич, ранее судимый за крупную кражу. В условленном месте он пытался передать пакет с 13 сотовыми телефонами и 2 зарядными устройствами осужденному, имеющему право на бесконвойное передвижение.

Запрещенные предметы предназначались 27-летнему сыну, отбывающему наказание в ИК-3 за незаконный оборот наркотиков и групповой грабеж. Суд приговорил его к 4 годам изоляции в колонии общего режима.

За попытку передачи запрещенных предметов мужчине грозит административная ответственность.

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