Томская область введет ограничение на выделение земли на въезде в региональный центр

14 августа 2019 / Томский Обзор / Фото: Вячеслав Смирнов

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин поручил главе Томского района Александру Терещенко и мэру Томска Ивану Кляйну ввести ограничение на выделение земельных участков на левом берегу реки Томь в районе микрорайона «Северный парк».

Как сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь», ограничение необходимо для реализации проекта строительства студенческого кампуса, а также возведения крупных спортивных объектов.

«Дело в том, что когда близкие к власти люди узнают о таких проектах, то как-то случайно земля у них оказывается в центре стройки, и мы вынуждены ее выкупать за большие деньги. На всякий случай мы приостановим продажу около 100 га вокруг этого микрорайона», — сказал глава региона.

По его словам, место для реализации проекта кампуса, футбольного стадиона, ледового дворца и баскетбольного центра имени Сергея Белова есть только на левом берегу Томи.

«Для развития агломерации у нас есть только это место. Нужна единая парковка для 3-4 спортивных объектов, площадка для торгового центра. Если мы будем выкупать частную землю, то мы объекты не построим. Чтобы с землей не было нехороших процессов, я попросил глав ввести ограничение на выделение земли», — подчеркнул Жвачкин.

Как сообщалось, в начале июня на Петербургском международном экономическом форуме Жвачкин, глава Минобрнауки РФ Михаил Котюков и глава госкорпорации ВЭБ Игорь Шувалов подписали соглашение о строительстве в Томске студенческого кампуса на 20 тыс. мест в рамках нацпроекта «Образование». Наряду с общежитиями в кампусе разместятся спортивные объекты и общественные пространства.

Тэги/темы: