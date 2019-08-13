Более 5,6 тыс студентов поступили на бюджетные места в томские вузы

13 августа 2019 / Томский Обзор / Фото: Анна Потехина

Томские университеты и филиалы иногородних вузов зачислили на бюджетные места очной формы обучения по программам бакалавриата и специалитета 5650 человек, сообщает пресс-служба обладминимстрации.

Из зачисленных в вузы 36% — томичи, 43% — жители других регионов России, 21% — иностранцы. Наибольшее количество первокурсников Томской области — из Томска, Северска, Асиновского, Бакчарского, Кожевниковского, Колпашевского, Томского, Шегарского районов. Иногородние студенты — из Кемеровской, Новосибирской областей, Красноярского и Алтайского краев, а также Республики Хакасия.

На бюджетную основу, в том числе по направлению Минобрнауки России, зачислено 1234 иностранца. В томских вузах будут учиться студенты из Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Киргизии, Китая, Вьетнама, Монголии, Египта, Индонезии и Лаоса.

Впервые в этом году на обучение в Томск прибыли жители Швеции, Республики Малави (Африка) и Мальдивской республики (Южная Азия).

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