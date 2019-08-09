В Томске вышла книга «Из жизни фантиков»

9 августа 2019 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

Этим летом в Томске вышла книга известного краеведа Эдуарда Майданюка «Из жизни фантиков». Она посвящена истории конфетных оберток. Книгу выпустило издательство «Курсив», ранее в нем выходила книга Э. Майданюка «Сады и парки Томска».

«С детства я что-то собирал, в том числе и фантики. Все мое собрание подчинено идее зафиксировать время в вещах. Не в музейных экспонатах, которые в золоте и серебре, а какие-то простые вещи, фантики в том числе. Когда я стал рассматривать эту тему, понял, что большой культурный пласт исчез. Искал публикации, их очень мало, они поверхностные. Встречал иногда критические обзоры о том, как ругали советские фантики. Мне показалось, что это не совсем справедливо так и пришел к этой теме», — рассказывает главный библиотекарь отдела просветительской работы пушкинской библиотеки Эдуард Майданюк.

В книге содержится краткая история развития кондитерского производства России, в частности, Томска. Отображается судьба томских кондитерских после революции. Автор отмечает, что в ходе работы он также использовал собрания томского ученого Николая Ковальковского.

«Довоенный период особенно поразил богатством информации на фантиках. То, что мы сейчас по телевидению смотрим, тогда подобные события запечатлелись на фантиках», — добавляет Эдуард Майданюк.

Книга «Из жизни фантиков» будет представлена на презентации в пушкинской библиотеке ориентировочно в конце-середине октября, где будет продаваться по себестоимости 750 — 800 рублей. Купить книгу можно уже сейчас в Букинисте. Ее стоимость составляет 1500 рублей.

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