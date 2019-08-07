Пожарный автомобиль в Томске попал в аварию по пути к месту ДТП

Томский Обзор / Фото: 8 августа 2019 // Фото: 70.мвд.рф

Пожарный автомобиль «Урал» и легковой «Kia Soul» столкнулись на пересечении проспекта Кирова и улицы Белинского в Томске в четверг днем, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС.

«Пожарный автомобиль ехал по тревоге на место ДТП, которое произошло на улице Красноармейской, чтобы смыть топливо с проезжей части и отсоединить аккумулятор. На перекрестке произошло столкновение с иномаркой, которая не пропустила служебный автомобиль. Никто не пострадал», — сказал представитель пресс-службы.

Он подчеркнул, что пожарный автомобиль двигался со звуковым сигналом и проблесковыми мачками.

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