В Томске появится музей почты

Томский Обзор / Фото: 7 августа 2019 // Фото: Вячеслав Станкевич

В Томском филиале Почты России приняли решение о создании музея, посвящённого истории развития почтовой отрасли в регионе, сообщает пресс-служба учреждения.

Уточняется, что музей расположится в здании управления Томского филиала Почты России, где прошел ремонт и активно ведется поиск и сбор предметов, имеющих отношение к почтовой службе разных эпох. Экспонаты собираются также и работниками почтовых отделений, собирающих предметы, принадлежавшие почтовикам из всех районов области.

«Так, на сегодня у нас уже есть старинные сургучницы, конверты, почтовые карточки, открытки разных эпох, несколько видов штемпелей, большое количество фотографий почтовых работников, форма почтальона и почтовые предметы советских времен», - рассказал главный инициатор создания музея почты заместитель директора Томского филиала Почты России Антон Игнатов.

Выставочные экспозиции будут размещаться как в самом музее, так и в главном зале томского главпочтамта, здание которого само по себе является памятником архитектуры. Оно было построено почти 200 лет назад на улице Почтамтской (ныне — проспект Ленина) по проекту гражданского инженера Новикова.

Томичи также могут помочь в формировании экспозиции музея, сдав устаревшие почтовые атрибуты: письма, конверты, открытки из семейных архивов, коллекции марок, почтовые ящики, форменную одежду, сумки почтальонов, образцы сургуча и другие предметы, которыми пользовались почтовики в разные годы. Для передачи экспонатов можно позвонить по телефонам: +7 (382) 51 23 39, 51-26-19.

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