С начала августа специалисты выявили 11 нарушений в маршрутках Томска

Томский Обзор / Фото: 5 августа 2019 // Фото: Владимир Дударев

С начала августа специалисты муниципального Центра организации и контроля пассажироперевозок провели 3 проверки, сообщает пресс-служба мэрии.

Сотрудники бюджетного учреждения во время регулярных проверок оценивают перевозчиков почти по 40 параметрам, включенным в муниципальный контракт. Они проверяют автобусы тщательно, обращая внимание не только на техническое и санитарное состояние транспорта, наличие необходимой экипировки и документации, но и на оклейку салона автобуса рекламными плакатами.

В ходе проверок было выявлено 11 нарушений на маршрутах №2 и №3. Самые частые - отсутствие кондукторов. Также в центре внимательно отслеживают работу транспорта в вечернее время. В июле сотрудники Центра обнаружили 157 нарушений, организовав 16 выездных проверок работы пассажирских автобусов.

Центр направил перевозчикам уведомление о нарушениях для их устранения. Владелец должен исправить все замечания в течение пяти дней. За невыполнение требований с маршрутом №38 уже расторгли договор в одностороннем порядке, а владельца автобусов №5 и №10 оштрафовали на 600 000 рублей.

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