В кинотеатрах Томска стартует показ нового фильма Тарантино «Однажды в... Голливуде»

Томский Обзор / Фото: 5 августа 2019 // Фото: kinopoisk.ru/

В четверг, 8 августа, в кинотеатрах Томска начнется показ комедийной драмы от режиссера Квентина Тарантино «Однажды в... Голливуде». Главные роли в ленте сыграли Леонардо ДиКаприо, Брэд Питт и Марго Робби.

Впервые картину представили миру на фестивале в Каннах, где он сразу стал настоящей сенсацией.

Фильм рассказывает о череде событий, которые произошли в Голливуде в 1969 году, на закате его «золотого века». Популярный в то время актер Рик Далтон и его дублер Клифф Бут ищут свое место в быстро меняющемся мире киноиндустрии.

В основу фильма легла история о жестоком убийстве голливудской кинозвезды и жены режиссера Романа Полански Шэрон Тейт. Её вместе с тремя друзьями ночью 8 августа 1969 года убили члены «семьи» Чарльза Мэнсона.

Квентин Тарантино планировал выпустить картину в прокат в день 50-летия трагедии. Однако, это сочли нетактичным и перенесли старт на другую дату. В Америке — это 26 июля (в первый же уикенд лента собрала 40 миллионов долларов), в Британии — 14 августа. А вот в России показ фильма в кинотеатрах начнется прямо в день годовщины.

Саундтрек «Однажды в Голливуде» — это 27 композиций, и все они записаны в интервале от 1956 по 1972 год.

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