Томская спортсменка установила юниорский рекорд на первенстве мира по плаванию в ластах

Томский Обзор / Фото: 1 августа 2019 // Фото: Tomsk.gov.ru

Томская подводница Диана Слисева установила мировой рекорд по плаванию в ластах на первенстве мира в египетском Шарм-эль-Шейхе, сообщает пресс-служба обладминистрации

В составе сборной России на турнире выступают воспитанницы томского учебно-спортивного центра водных видов спорта имени Виктора Шевелева Татьяна Причинина и Диана Слисева.

Мастер спорта Диана Слисева впервые участвует в международных соревнованиях. Во второй день первенства спортсменка вышла на старт в эстафетном плавании в ластах 4х50 метров. В результате российская команда стала первой с новым мировым юниорским рекордом, показав время 01:07,35.

Предыдущий мировой рекорд среди юниоров также был установлен российской сборной на первенстве Европы 2018 года.

На счету мастера спорта Татьяны Причининой уже два «золота» за победу на дистанциях 100 метров в плавании с аквалангом и 100 метров в плавании в ластах.

Обе спортсменки тренируются под руководством Александры Сильванович и Анастасии Жидковой.

Российская сборная является самой многочисленной на первенстве мира в Египте: в ее состав вошли 25 спортсменов. В настоящий момент команда России лидирует в медальном зачете, завоевав 20 наград — 10 золотых, семь серебряных и три бронзовые. Соревнования продлятся до 4 августа.

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